Вячеслав Аброськин воззвал к здравомыслию украинцев в связи со скандалом под МВД

Разъяренная толпа под стенами главного управления и МВД, требоввшая расследования юриста Ноздровской, почти избила начальника ГУ Нацполиции Украины Ценова, который вышел к протестующим. На событие отреагировал в Фейсбуке первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, который обратился к украинцам, в частности, именно к протестующим.

"Граждане, опомнитесь! На что рассчитывают те, кто позволяет себе бить руководителя полиции, который затем должен идти организовывать и направлять работу полицейских с целью раскрытия убийства? https://www.youtube.com/watch?v=PXitU1c4FaE&feature=youtu.be

Во-первых. Проведение необходимых мероприятий по раскрытию убийства Ирины Ноздровской взято на личный контроль председателем Нацполиции Сергій Князєв и на соответствующий контроль Министром внутренних дел.

Во-вторых. Для меня лично раскрытие каждого убийства человека, особенно ребенка, очень важно. Делать пиар на убийстве отдельно взятого человека - это позорно.

В-третьих. Не требуют объявления и обсуждения результаты проведения оперативно-розыскных и следственных действий до вынесения приговора суда. В настоящее время идут активные оперативно-розыскные мероприятия с целью установления обстоятельств совершенного убийства и лица или лиц, его совершивших.

Создана оперативно-следственная группа, в состав которой вошли работники Главного следственного управления и Департамента уголовного розыска Нацполиции.

Для раскрытия преступления полиция использует все возможные инструменты, предоставленные «гуманным к преступникам» законодательством Украины.

Просил бы «специалистов по раскрытию преступлений», которые сейчас комментируют и дают советы, остановиться. В свою очередь криминальная полиция не советует же инженерам, журналистам, политическим деятелям, как делать свое дело. Дайте возможность нормально работать сотрудникам криминальной полиции.

Мы - не боги, гарантировать раскрытия всех преступлений не можем, но подчеркиваю, что сделаем все возможное, чтобы убийца или убийцы Ирины Ноздровской были установлены и задержаны.

Для сведения всех «неравнодушных». С 30.12.17 по 01.01.2018 года на территории государства совершено 18 убийств, из них по 12 - подозреваемые в совершении преступления лица установлены и задержаны; 35 фактов нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, из которых по 22 - подозреваемые в совершении преступления лица установлены и задержаны", - написал Аброськин.

Что интересно, под видеоматериалом, который размещен на YouTube (выпуск новостей 112 телеканала) комментарии почти исключительно - россиян. Общее настроение комментариев, сами понимаете какое - злорадство и ненависть. Это даже вызвало вопросы у украинцев: не подогревает кто такие настроения, чтобы дестабилизировать ситуацию - как угодно и где угодно?





Тем не менее, это уже пятый адвокат, убитый в Украине за последние два года.