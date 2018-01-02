"Укртелеком" повысил тарифы на услуги

1 января «Укртелеком» объявил о повышении тарифов на услуги связи. Это касается стационарных телефонов. Несмотря на развитие мобильной связи, в Украине остается много абонентов, которые пользуются стационарными телефонами. Для них это неприятная новость.

Крупнейший на украинском рынке оператор стационарной телефонной связи «Укртелеком» с 1 января повысил тарифы на свои услуги.

Таким образом, для абонентов городов повышения тарифов на стационарную связь составило около 5 гривень, а для абонентов в селе - около 8 гривень.

Тариф «Домашний Безлимит» для жителей городов будет стоить около 74 гривни, для жителей села - 70 гривень.

«Тариф Домашний Базовый» будет стоить около 67 гривень для города и около 63 гривни для села.У пресс-службе утверждают, что новые цены будут на уровне себестоимости оказания услуг.



Источник: PMG

