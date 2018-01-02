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Вчера, 15:17
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В Украине повысили зарплату учителям

В Украине с 1 января 2018 повышается зарплата учителя. Изменения введены в соответствии с нормами закона "Об образовании", отныне они вступили в силу.
С 2018 года учителям повысят зарплату на 25%, сообщает Укрінформ. Соответствующее повышение в рамках образовательной субвенции предусмотрено бюджетом Украины на 2018 год.
В 2018 году заработная плата учителей увеличивается на 25%. Соответствующие средства на это предусмотрены в рамках образовательной субвенции.
В общем образовательная субвенция составляет 62 152 908,7 грн. Повышение зарплаты педагогов предусматривает продвижение оплаты труда на 1 разряд в единой тарифной сетке, фиксации надбавки за престижность на уровне 20% для всех учителей и 30% для лучших учителей.
Также повышение должностных окладов педагогических работников предусмотрено принятым Верховной Радой в сентябре 2017 законом "Об образовании". Так, согласно ст. 61, законом предусматривается, что "должностной оклад педагогического работника самой низкой квалификационной категории устанавливается в размере трех минимальных заработных плат". Кроме того, должностной оклад педагогического работника каждой следующей квалификационной категории повышается не менее чем на 10%.
К тому же педагоги смогут повышать квалификацию не только в учебных заведениях лицензии, но и "в других субъектах образовательной деятельности, физических и юридических лиц". В таком случае результаты признаются отдельным решением педагогического совета.
Минимальная заработная плата с 1 января 2018 года составляет 3723 грн в месяц.

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