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Вчера, 13:57
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За выступление в "ДНР" дисквалифицированы 18 футболистов - пожизненно

Контрольно-дисциплинарный комитет Футбольной федерации Украины дисквалифицировал 18 футболистов, которые выступали в составе сборной самопровозглашенной ДНР. Теперь они не смогут выступать в профессиональном футболе пожизенно. А по представлению Украины - и на международном уровне, если такая возможность представится.

Это дело было рассмотрено по заявлению от Службы безопасности Украины. Всех игроков пожизненно отстранили от профессионального футбола.

В списке нет футболистов, которые выступали бы на высшем уровне. С фамилиями можно ознакомиться здесь


Источник: Tribuna.com

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