За выступление в "ДНР" дисквалифицированы 18 футболистов - пожизненно

Контрольно-дисциплинарный комитет Футбольной федерации Украины дисквалифицировал 18 футболистов, которые выступали в составе сборной самопровозглашенной ДНР. Теперь они не смогут выступать в профессиональном футболе пожизенно. А по представлению Украины - и на международном уровне, если такая возможность представится.

Это дело было рассмотрено по заявлению от Службы безопасности Украины. Всех игроков пожизненно отстранили от профессионального футбола.

В списке нет футболистов, которые выступали бы на высшем уровне. С фамилиями можно ознакомиться здесь.





Источник: Tribuna.com