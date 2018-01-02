Фигурант "дела 2 мая" россиянин Мефёдов остался под стражей

Накануне Нового года украинский суд в Одессе продлил арест фигуранта "дела 2 мая" россиянина Евгения Мефёдова - его должны были освободить при обмене пленных. Несостоявшийся обмен вызвал шквал возмущения у антиукраинских "защитников России" типа Монтян и Шария. Однако, невзирая на все крики, Мефёдову придётся быть под стражей до 18 января.

Приморский районный суд Одессы арестовал до 18 января 2018 года гражданина России Евгения Мефедова, который принимал активное участие в нападении на сторонников единства Украины в 2 мая 2014 года Одессе, сообщает "Зеркало недели".

Соответствующее решение судья вынес в ходе закрытого заседания в пятницу, 19 декабря.

Журналистов впустили в зал заседаний только во время оглашения решения, вынесенного по ходатайству прокуратуры.

Как сообщалось, 14 декабря Мефедова освободили из-под стражи. В прокуратуре пояснили, что боевика планировали обменять на украинских заложников, которых удерживают на оккупированной территории.

Напомним, 18 сентября Ильичевский городской суд Черноморска Одесской области признал невиновными обвиняемых в деле о событиях 2 мая 2014 года в Одессе по эпизоду о массовых беспорядках на Греческой площади, улице Греческой и в районе Дома профсоюзов.

Суд счел неубедительной доказательную базу, собранную стороной обвинения. После оглашения приговора под стенами суда начались столкновения активистов, недовольных его решением, с полицией. Оправданных, их родственников и адвокатов правоохранители вывезли из зала суда.

Сразу после оглашения приговора сотрудники СБУ сообщили о подозрении двум из 19-ти обвиняемых по делу – Сергею Долженкову и Евгению Мефедову по ст.110 (покушение на территориальную целостность страны) УК по факту их участия в акциях в Николаеве весной 2014 года. Обоих мужчин на 60 суток арестовал Киевский районный суд.

В октябре одесская прокуратура вручила новые подозрения фигурантам "дела 2 мая". Долженкову и Мефедову сообщили о подозрении в подготовке к организации массовых беспорядков.

В середине ноября Приморский районный суд Одессы продлил на 60 суток арест ранее оправданного фигуранта дела о массовых беспорядках 2 мая 2014 года Евгения Мефедова.

Массовые столкновения в Одессе с участием сторонников единства Украины и пророссийских боевиков произошли 2 мая 2014 года. В ходе массовых беспорядков погибли 48 и пострадали 250 человек. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара.