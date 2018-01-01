Нашли тело правозащитницы Ноздровськой

Сегодня, 1 января, в реке вблизи села Демидов Вышгородского района найдено тело правозащитницы Ирины Ноздровськой, которая исчезла 29 декабря в Киеве.





Об этом сообщает информационный портал "Моя Киевщина" со ссылкой на собственные источники в полиции.





Тело Ирины Ноздровськой нашли в 12:00 на реке у села Демидов. Она была полностью раздета, но украшения были на ней. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.





Расследование этого дела взял под личный контроль глава Нацполиции Киевщины Дмитрий Ценов.





Напомним, что Ирина Ноздровська лично вела в суде дело по резонансному ДТП в Вышгородском районе, когда под колесами авто погибла его сестра. Авария произошла 30 сентября 2015 в селе Демидов Вышгородского района.





Дмитрий Россошанский, находясь в состоянии наркотического опьянения, на своей машине сбил насмерть 26-летнюю Светлану Сапатинськую. Дядя виновника ДТП на тот момент был главой Вышгородского районного суда. С тех пор Светлана Ноздровськая получала угрозы со стороны причастных к аварии лиц.





Полиция открыла производство по статье 115 (умышленное убийство) УК.



