Кто первым встретил Новый год, и кто встретит его последним

В своё время InfoKava в рубрике "Путешествие по планете" рассказывала о маленьком островном государстве Кирибати (Киритамати). Так вот, оказывается, именно на Кирибати первыми встретили Новый 2018 год. А как вообще Новый год шагает по планете? И кто его встречает последним? Ведь сегодня, когда мы уже отсыпаемся от новогодней ночи, на другом конце земного шара только накрывают праздничный стол.





Итак...

первыми Новый год встречают обитатели острова Киритимати, входящего в состав островов Рождества (Республика Кирибати), а также жители города Нукуалофа (столица Королевства Тонга). Оба места находятся в Океании. +0.15 – Остров Чатем (Новая Зеландия) находится в специальном часовом поясе +1.00 – Новая Зеландия (Веллингтон, Окленд и др.) и полярники с Южного полюса в Антарктиде +2.00 – восточная Россия (Анадырь, Камчатка), острова Фиджи и некоторые другие тихоокеанские острова (Науру, Тувалу и др.) +2.30 – Остров Норфолк (Австралия) +3.00 – Часть восточной Австралии (Сидней, Мельбурн, Канберра) и некоторые тихоокеанские острова (Вануату, Микронезия, Соломоновы острова и др.). +3.30 – Южная Австралия (Аделаида) +4.00 – Штат Квинсленд в Австралии (Брисбен), часть России (Владивосток) и некоторые острова (Папуа-Новая Гвинея, Марианские острова) +4.30 – Северные территории Австралии (Дарвин) +5.00 – Япония и Корея. В Японии Новый год празднуется 1 января. Обязательным является обычай проводов Старого года, включающий организацию приемов и посещение ресторанов. В момент начала нового года японцы начинают смеяться. +6.00 – Китай, часть Юго-Восточной Азии и оставшиеся территории Австралии. Китайский Новый год празднуется между 17 января и 19 февраля, во время новолуния. Китайцы считают, что новый год окружен злыми духами. Поэтому они отпугивают их хлопушками и петардами. +7.00 – Индонезия и остальная Юго-Восточная Азия +7.30 – Мьянма +8.00 – Бангладеш, Шри-Ланка и Часть России (Новосибирск, Омск) +8.15 – Непал +8.30 – Индия. Здесь Новый год празднуют по-разному. +9.00 – Пакистан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан и часть России (Екатеринбург, Уфа). +9.30 – Афганистан +10.00 – Армения, Азербайджан, часть России (Самара), некоторые острова в Индийском океане. +10.30 – Иран +11.00 – Часть восточной Азии, часть Африки, часть России (Москва, Санкт-Петербург) +12.00 – Восточная Европа (Румыния, Греция, Украина и др.), Турция, Израиль, Финляндия, часть Африки. +13.00 – Западная и Центральная Европа (Бельгия, Италия, Франция, Венгрия, Швеция и др.), часть Африки. В Италии спешат избавиться от вещей, которые уже “отслужили свое”. В Италии сохранился обычай приносить первым утром наступившего года чистую воду из источника, так как считается, что вода приносит счастье. +14.00 – Нулевой меридиан (Гринвич), Великобритания, Португалия, часть Африки. У англичан есть традиция, чтоб выпустить старый год из дома, они перед звоном колокола открываю задние двери домов, а потом открывают входные, чтоб впустить новый год. +15.00 – Азорские острова +16.00 – Бразилия. Традиционно бразильцы наряжаются в белые одежды, что символизирует мольбу–просьбу о мире, адресованную богине Моря. +17.00 – Аргентина и часть восточной части Южной Америки +17.30 – Остров Ньюфаундленд (Канада) +18.00 – Восточная Канада, много островов Карибского бассейна, часть Южной Америки +19.00 – Восточные части Канады (Оттава) и США (Вашингтон, Нью-Йорк), западная часть Южной Америки. +20.00 – Центральные части Канады и США (Чикаго, Хьюстон), Мексика и большинство стран Латинской Америки. +21.00 – Часть Канады (Эдмонтон, Калгари) и США (Денвер, Феникс, Солт-Лейк-Сити) +22.00 – Западные части Канады (Ванкувер, и США (Лос-Анжелес, Сан-Франциско) +23.00 – Штат Аляска (США) +23.30 – Маркизские острова как часть Французской Полинезии +24.00 – Гавайские острова (США), Таити и острова Кука +25.00 – Жители государства Самоа встречают Новый год самыми последними. А может, первіми, там все так сложно...

Источник: alltravels.com.ua