Кто первым встретил Новый год, и кто встретит его последним

В своё время InfoKava в рубрике "Путешествие по планете" рассказывала о маленьком островном государстве Кирибати (Киритамати). Так вот, оказывается, именно на Кирибати первыми встретили Новый 2018 год. А как вообще Новый год шагает по планете? И кто его встречает последним? Ведь сегодня, когда мы уже отсыпаемся от новогодней ночи, на другом конце земного шара только накрывают праздничный стол.
Итак...
- первыми Новый год встречают обитатели острова Киритимати, входящего в состав островов Рождества (Республика Кирибати), а также жители города Нукуалофа (столица Королевства Тонга). Оба места находятся в Океании.
- +0.15 – Остров Чатем (Новая Зеландия) находится в специальном часовом поясе
- +1.00 – Новая Зеландия (Веллингтон, Окленд и др.) и полярники с Южного полюса в Антарктиде
- +2.00 – восточная Россия (Анадырь, Камчатка), острова Фиджи и некоторые другие тихоокеанские острова (Науру, Тувалу и др.)
- +2.30 – Остров Норфолк (Австралия)
- +3.00 – Часть восточной Австралии (Сидней, Мельбурн, Канберра) и некоторые тихоокеанские острова (Вануату, Микронезия, Соломоновы острова и др.).
- +3.30 – Южная Австралия (Аделаида)
- +4.00 – Штат Квинсленд в Австралии (Брисбен), часть России (Владивосток) и некоторые острова (Папуа-Новая Гвинея, Марианские острова)
- +4.30 – Северные территории Австралии (Дарвин)
- +5.00 – Япония и Корея. В Японии Новый год празднуется 1 января. Обязательным является обычай проводов Старого года, включающий организацию приемов и посещение ресторанов. В момент начала нового года японцы начинают смеяться.
- +6.00 – Китай, часть Юго-Восточной Азии и оставшиеся территории Австралии. Китайский Новый год празднуется между 17 января и 19 февраля, во время новолуния. Китайцы считают, что новый год окружен злыми духами. Поэтому они отпугивают их хлопушками и петардами.
- +7.00 – Индонезия и остальная Юго-Восточная Азия
- +7.30 – Мьянма
- +8.00 – Бангладеш, Шри-Ланка и Часть России (Новосибирск, Омск)
- +8.15 – Непал
- +8.30 – Индия. Здесь Новый год празднуют по-разному.
- +9.00 – Пакистан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан и часть России (Екатеринбург, Уфа).
- +9.30 – Афганистан
- +10.00 – Армения, Азербайджан, часть России (Самара), некоторые острова в Индийском океане.
- +10.30 – Иран
- +11.00 – Часть восточной Азии, часть Африки, часть России (Москва, Санкт-Петербург)
- +12.00 – Восточная Европа (Румыния, Греция, Украина и др.), Турция, Израиль, Финляндия, часть Африки.
- +13.00 – Западная и Центральная Европа (Бельгия, Италия, Франция, Венгрия, Швеция и др.), часть Африки. В Италии спешат избавиться от вещей, которые уже “отслужили свое”. В Италии сохранился обычай приносить первым утром наступившего года чистую воду из источника, так как считается, что вода приносит счастье.
- +14.00 – Нулевой меридиан (Гринвич), Великобритания, Португалия, часть Африки. У англичан есть традиция, чтоб выпустить старый год из дома, они перед звоном колокола открываю задние двери домов, а потом открывают входные, чтоб впустить новый год.
- +15.00 – Азорские острова
- +16.00 – Бразилия. Традиционно бразильцы наряжаются в белые одежды, что символизирует мольбу–просьбу о мире, адресованную богине Моря.
- +17.00 – Аргентина и часть восточной части Южной Америки
- +17.30 – Остров Ньюфаундленд (Канада)
- +18.00 – Восточная Канада, много островов Карибского бассейна, часть Южной Америки
- +19.00 – Восточные части Канады (Оттава) и США (Вашингтон, Нью-Йорк), западная часть Южной Америки.
- +20.00 – Центральные части Канады и США (Чикаго, Хьюстон), Мексика и большинство стран Латинской Америки.
- +21.00 – Часть Канады (Эдмонтон, Калгари) и США (Денвер, Феникс, Солт-Лейк-Сити)
- +22.00 – Западные части Канады (Ванкувер, и США (Лос-Анжелес, Сан-Франциско)
- +23.00 – Штат Аляска (США)
- +23.30 – Маркизские острова как часть Французской Полинезии
- +24.00 – Гавайские острова (США), Таити и острова Кука
- +25.00 – Жители государства Самоа встречают Новый год самыми последними. А может, первіми, там все так сложно...
Источник: alltravels.com.ua