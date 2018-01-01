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Сегодня, 12:12
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На Сахалине сгорела ёлка, а на Камчатке Дед Мороз

На Сахалине (Россия) встреча Нового года началась раньше всех - драматическими событиями. Там на центральной площади Южно-Сахалинска дотла сгорела новогодняя ёлка.


Это случилось примерно через час после встречи Нового года по местному времени. Сотни людей, гулявшие на центральной площади, стали свидетелями огромного костра. Гуляющие философски восприняли гигантский пожар и даже как-то пытались поднять себе настроение: водили хороводы и фотографировались на фоне горящей искусственной 25-метровой ёлки.

Предполагается, что причиной пожара стал неудачный фейерверк или петарда.

Горящие и падающие новогодние ёлки - не редкость в этом "сезоне": за неклько дней до Нового года загорелась искусственная ёлка в Астане (Казахстан), стоявшаая в городском парке. Её быстро потушили, обошлось без эксцесов - дело было утром, людей в парке не было.

Вслед за Сахалином отметилась Камчатка: там сгорели фигуры Деда Мороза и Снегурочки в Петропавловске-Камчатском.

В оккупированном Новазовске и в Ленинском районе оккупированного Донецка ёлки просто попадали.

Подобное произошло и в украинском Святогорске - там на набережной Донца упала главная городская ёлка. Причиной падения ёлок в Донбассе стал штормовой ветер, который промчался перед Новым годом и принёс немало неприятностей.

Если верить приметам, то все эти костры и падения принесут немало неопределенных событий в нынешнем году.


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