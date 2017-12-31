В МИД Украины приняли на работу кота

По примеру иностранных коллег МИД Украины принял на работу... кота. Пушистого "дипломата" зовут Амбассадор, он не обладает какими-то выдающимися породными качествами, зато, по-видимому, имеет деловую кошачью хватку, раз сумел понравиться сотрудникам посольства и был взят на довольствие. Впрочем, завистники говорят, что ему содействовал госсекретарь по фамилии Заяц.





В министерстве говорят, что в служебные обязанности нового сотрудника входит защита от "русокрыс" и содействие выходу украинского молока на мировые рынки, сообщили дипломаты в Твиттере.





У Амбассадора, которого иногда фамильярно зовут Басик, появилась даже собственная страничка в Твиттере. Правда, на неё захаживают не только симпатики, но и недовольные, которые считают, что "делать Климкину нечего", что кота на работу взял. Но такова судьба дипломата - выслушивать всё подряд. Вместе с главой МИД и помощником, который ведёт страничку, Амбассадор читает комментарии и даёт ответы.





А нам было бы любопытно узнать побольше о деятельности представителя кошачьих на дипломатическом поприще, и пусть каждому бездомному пушистику повезёт, как Амбассадору.