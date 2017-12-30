В Харькове неизвестный захватил отделение "Укрпочты" - там находятся люди

Нардеп Антон Геращенко сообщил подробности о том, что в Харькове неизвестный захватил отделение Укрпочты, в котором находились люди. Вооружённый мужчина сперва хотел ограбить отделение. Но после захвата заложников он, фактически, стал террористом.





"В это время там находилось 9 человек, написал в Фейсбуке Антон Геращенко, - Там были сотрудники почты и посетители. В том числе двое детей.

Кт- то успел позвонить 102 и вызвать полицию.

Патрульные приехали на место ограбления буквально через несколько минут.

Грабитель понял, что он не может теперь спокойно покинуть место преступления с награбленным, и он принял решение заявить о том что берет всех в заложники.

В настоящий момент отделение Укрпочты оцеплено сотрудниками полиции.

На месте находится начальник Харьковской полиции Олег Бех и начальник Харьковского СБУ Андрей Носач.

С грабителем, ставшим после захвата заложников - террористом, ведутся переговоры.

Сотрудники полиции и СБУ действуют профессионально и решительно.

Ему предлагается сложить оружие, отпустить заложников и сдаться властям.

Будем надеяться, что у террориста хватит ума сложить оружия и сдаться, вместо того чтоб перед Новым Годом получить пулю снайпера в голову."