Сначала пригласили, а потом не пустили - скандал на концерте Могилевской в Чернигове

В Чернигове прошёл концерт Натальи Могилевской. Казалось бы, событие рядовое и приятное. Но неожиданно разразился обидный скандал. Нет, не для певицы, она пока никак не отреагировала на сообщения, которыми запестрели ленты соцсетей. Для тех, кого сначала пригласили на концерт, а потом... просто не пустили.

Приглашёнными оказались участники АТО и члены их семей - такие приглашения практикуются на всех концертакх украинских знаменитостей. Но в этот раз администратор Натальи Могилевской просто отмахнулась от участников АТО, и смысл её поступка (к людям она не вышла) был совершенно ясен: не морочьте голову, мест нет, аншлаг, а тут ещё вы! Некуда мне вас даже поставить!

И всё. Двери закрылись. Было испорчено не только праздничное настроение, были унижены люди, которые воевали, их дети и близкие. Они не напрашивались на этот концерт - их пригласили! А потом - выставили!

Говорят, директор музыкально-драматического театра не находит себе места из-за такой неприятной ситуации. Говорят, что это не первый случай с этим самым "мест нет" для воинов АТО. Главное - аншлаг.

Сама Наталья Могилевская никак не прокоментировала произошедшее. А вот общественные организации Чернигова, связанные с бывшими воинами АТО, больше не хотят сотрудничать с певицей. Ни в каком формате.





Источник: Новий Чернігів