Курс валют

» » Сначала пригласили, а потом не пустили - скандал на концерте Могилевской в Чернигове

Новости

Все новости
Шоу бизнес
Вчера, 17:37
177
Версия для печати

Сначала пригласили, а потом не пустили - скандал на концерте Могилевской в Чернигове

В Чернигове прошёл концерт Натальи Могилевской. Казалось бы, событие рядовое и приятное. Но неожиданно разразился обидный скандал. Нет, не для певицы, она пока никак не отреагировала на сообщения, которыми запестрели ленты соцсетей. Для тех, кого сначала пригласили на концерт, а потом... просто не пустили.

Приглашёнными оказались участники АТО и члены их семей - такие приглашения практикуются  на всех концертакх украинских знаменитостей. Но в этот раз администратор Натальи Могилевской просто отмахнулась от участников АТО, и смысл её поступка (к людям она не вышла) был совершенно ясен: не морочьте голову, мест нет, аншлаг, а тут ещё вы! Некуда мне вас даже поставить!

И всё. Двери закрылись. Было испорчено не только праздничное настроение, были унижены люди, которые воевали, их дети и близкие. Они не напрашивались на этот концерт - их пригласили! А потом - выставили!

Говорят, директор музыкально-драматического театра не находит себе места из-за такой неприятной ситуации. Говорят, что это не первый случай с этим самым "мест нет" для воинов АТО. Главное - аншлаг.

Сама Наталья Могилевская никак не прокоментировала произошедшее. А вот общественные организации Чернигова, связанные с бывшими воинами АТО, больше не хотят сотрудничать с певицей. Ни в каком формате.


Источник: Новий Чернігів

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Должна ли Украина помогать оккупированным территориям?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
В киевской многоэтажке произошел взрыв - идет эвакуация
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт