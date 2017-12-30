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Новости регионов / Луганск
Вчера, 14:08
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Пытал украинских воинов, а потом приехал получать помощь как переселенец

Цинизм и подлость отступников и предателей переходят всякие границы. Но жадность и желание поживиться за счёт страны, которую предал, приводит к разоблачению.


29 декабря в Меловом Луганской области сотрудники СБУ задержали экс-боевики террористической группировки "ЛНР", который участвовал в пытках украинских военных, взятых в заложники, сообщает ZN.
По данным следствия, уроженец Луганской области с 2014 года был членом незаконных вооруженных формирований террористов "Рим" и "Первая казачья сотня им. Синельникова" и личным помощником главарей группировки.
Кроме того, он лично участвовал в пытках украинских военных и по указанию российских кураторов конвоировал заложников на территорию РФ.
Позже подозреваемый выехал на подконтрольную законному правительству территорию и зарегистрировался как вынужденный переселенец. Его задержали при снятии начисленной социальной помощи в банкомате.

Печерский районный суд Киева избрал задержанному в пятницу, 29 декабря, экс-боевику террористической группировки "ЛНР" меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей без права внесения залога.
"Арестовали на 60 суток без альтернативы внесения залога гражданина Ж., который подозревается в том, что он в 2014 году, занимая должность помощника главаря незаконного вооруженного формирования "Рим" вел боевые действия против подразделений Вооруженных сил Украины", - сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebok.

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