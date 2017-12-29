Телеканал "Интер" провоцирует украинцев: новогодняя программа состоит из подпевал России

Известный блогер Алексей Минаков написал в Фейсбуке возмущённый пост, с которым нельзя не согласиться: телеканал "Интер", пользуясь тем, что в Украине весьма лояльно относятся к нарушениям этического характера, пригласил на свой новогодний экран пророссийских певиц, которые успешно пиарятся на своих "запретах выступать" в Украине. Минаков назвал "Интер" филиалом российской пропагандистской машины в Украине.





"Интер" провоцирует очередной скандал со своим новогодним концертом.

Из года в год телеканал "Интер" вскармливает миллионы украинцев в новогоднюю ночь пропагандой совковых и ностальгических ценностей. Особое раздражение вызывает участие одиозных исполнителей - не исключением станет и очередное 31 декабря. "Большой новогодний концерт "На ИНТЕРе - Главная елка страны" будет с участием Софии Ротару, Ани Лорак, Светланы Лободы, Таисии Повалий, Alekseev. Ну, честно, доколе?