Телеканал "Интер" провоцирует украинцев: новогодняя программа состоит из подпевал России

Известный блогер Алексей Минаков написал в Фейсбуке возмущённый пост, с которым нельзя не согласиться: телеканал "Интер", пользуясь тем, что в Украине весьма лояльно относятся к нарушениям этического характера, пригласил на свой новогодний экран пророссийских певиц, которые успешно пиарятся на своих "запретах выступать" в Украине. Минаков назвал "Интер" филиалом российской пропагандистской машины в Украине.
"Интер" провоцирует очередной скандал со своим новогодним концертом.
Из года в год телеканал "Интер" вскармливает миллионы украинцев в новогоднюю ночь пропагандой совковых и ностальгических ценностей. Особое раздражение вызывает участие одиозных исполнителей - не исключением станет и очередное 31 декабря. "Большой новогодний концерт "На ИНТЕРе - Главная елка страны" будет с участием Софии Ротару, Ани Лорак, Светланы Лободы, Таисии Повалий, Alekseev. Ну, честно, доколе?
София Ротару в этом году получила "Золотой граммофон" в Москве из рук представителя МИД РФ Марии Захаровой. И будет петь на "новогоднем огоньке" на кремлевском "Первом канале".
Светлана Лобода и Ани Лорак в эту новогоднюю ночь также будут на кремлевском "Первом канале" - Лобода, например, по сценарию, будет плыть на теплоходе по зимней Москве-реке. Более того, 31 декабря они дадут концерт в московском "Крокус Сити Холле", выступая на одной сцене с Григорием Лепсом и Тимати, которым СБУ запретило въезд в Украину.
Таисия Повалий, эксрегионалка, переехала жить и работать в Москву - это не секрет. Получала в этом году "Золотой граммофон" и недавно спела в Кремле на сольном концерте Стаса Михайлова, который выступал в этом году в оккупированном Крыму.
Alekseev - его участие это вообще цинизм высшей степени, потому что он будет петь на российском "Первом канале" сразу после боя курантов Кремля.
Прикрываясь свободой слова, телеканал дает площадку для выступления лицам, которые активно занимаются "культурной" деятельностью в стране-агрессоре. Ущемляется достоинство каждого украинца, включая сотни тысяч наших бойцов-защитников и ветеранов!
Что будем делать с этим плевком всем нам в лицо, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Міністерство інформаційної політики України, The Security Service of Ukraine?", - написал Минаков.
Под его посто сразу появились "отклики возмущённых сограждан" в защиту названных певиц и выпады в сторону, к примеру, Приходько. Хочется напомнить тем, кто считает Приходько слабее Лободы: именно Лободу в своё время обошла Приходько, принимала участие в Евровидении - от России (!). Но было это - до войны, которую развязала и навязала нам эта страна.