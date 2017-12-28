Сыну нардепа Нестора Шуфрича огласили приговор за ДТП

Даже тяжелый проступок перед другим человеком можно как-то суметь загладить, если вести себя по-человечески. И тогда приговор суда не кажется слишком малосуворим. Речь идет о драматических событиях конца лета, когда сын нардепа Нестора Шуфрича Нестор-младший сбил автомобиль "Бентли" человека. С места происшествия не убегал, от вины не отказывался, взял на себя ответственность за лечение пострадавшего. На его счастье молодой человек, которого Шуфрич сбил, остался жив.





Нестора Шуфрича-младшего, сбившего в Киеве человека, приговорили к году условного наказания.



Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат пострадавшего Алексея Мельниченко Вячеслав Лысенко, передает Украинская правда.



Он рассказал, что в четверг состоялось последнее заседание в судебном процессе над Шуфричем-младшим.



"Вердикт суда: признать Шуфрича виновным в совершении правонарушения, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года и освободить от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год", - написал он.



"За четыре месяца пострадавший пережил несколько операций, в том числе на головном мозге, прошел реабилитационный курс. Между сторонами было заключено мировое соглашение, в результате которого Алексею выплатили моральный и материальный ущерб в размере одного миллиона гривен. Так совпало, что именно сегодня Алексей оформил договор покупки дома в Херсоне, откуда родом", - сообщил адвокат.



По словам Лысенко, в январе 2018 года Мельниченко сделают имплантацию титановой пластины в череп и "только после восстановления от операции можно будет говорить о возвращении к обычной жизни".



"Все лечение оплачивает обвиняемый", - добавил он.



Лысенко рассказал, что Шуфрич во время суда "повел себя человечно".



"Как представитель потерпевшего на суде я выразил волю Алексея: наказание должно быть минимальным в пределах санкций ст. 75 УК Украины", - написал он.



"Условия, облегчающих вину, обвиняемый выполнил. Наказание, которое он получил, в данной ситуации по закону максимально строгим", - написал адвокат.



Как известно, 26 августа Нестор Шуфрич-младший наехал на мужчину на Bentley своего товарища - рэп-исполнителя Pabl.A, авария произошла в Киеве на улице Шота Руставели. Мужчина сильно пострадал.



Прокуратура сообщила о подозрении сыну народного депутата в нарушении правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения.

30 августа Шевченковский райсуд Киева применил меру пресечения в отношении Нестора Шуфрича-младшего в виде личного поручительства отца.