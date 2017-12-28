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Сегодня, 21:17
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Снимок известного донецкого фотографа попал в число лучших по версии The Guardian

Снимок украинского фотографа, сделанный в Донбассе, попал в рейтинг лучших фотографий 2017 года британского издания The Guardian. Автор - известный в довоенном Донецке фотограф Сергей Ваганов.

Сергей Ваганов рассказал, что сделал фото 16 октября на позициях украинской армии.

На снимке - офицер, выполняющий упражнения с использованием 120-мм минометных снарядов в импровизированном спортзале.


Ваганов также рассказал изданию, что до войны жил в Донецке. "Однажды пророссийские сепаратисты задержали меня и сказали, что я буду работать на их медиа-канал. Они сказали, что если я откажусь, я буду вынужден рыть траншеи. Я бежал в Мариуполь (контролируемый украинским правительством), и с тех пор там живу. Почти каждую неделю я еду на фронт. Раньше я работал в местной газете в Донецке и никогда не планировал стать военным фотографом", - рассказал Ваганов.


Источник: LIGA.net

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