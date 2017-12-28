Россиян будут пускать в Украину по биометрическим паспортам - началось тестирование системы

Вчера в Украине начали тестировать биометрический контроль на границе в Россией, некоторое время назад анонсированный Госпогранслужбой Украины.









По словам главы пресс-службы пограничного ведомства Олега Слободяна, мобильные комплексы с биометрическим контролем будут размещены на пунктах пропуска с наибольшим трафиком, а место их дислокации будет меняться, передает телеканал 112 Украина.

"Мобильные комплексы смогут передвигаться с места на место. 27 числа в тестовом варианте мы попробуем использовать их на различных участках украинско-российской границы, чтобы протестировать саму систему, посмотреть готовность наших рабочих мест к более масштабному старту 1 января", - сказал Слободян.

Он подчеркнул, что пограничники будут готовы к полноценному запуску биометрического контроля на границе к 1 января.

По его словам, на пунктах пропуска в районе проведения АТО биометрическая проверка российских граждан происходить не будет, они не смогут пересечь КПВВ, если заехали с неподконтрольной территории.

Также в ГПСУ отметили, что биоконтроль на административной границе с оккупированным Россией Крымом не будет касаться граждан Украины, которые проживают на полуострове.

Слободян отметил, что введение, в частности, биометрического контроля касается в первую очередь иностранцев, представителей 71 страны, граждане которых или с территории которых может исходить та или иная опасность именно для Украины.

"На направлении админграницы с временно оккупированным Крымом категория таких граждан не большая, но в то же время там будут установлены приборы для биометрического контроля на второй линии для того, чтобы в случае необходимости можно было воспользоваться базой биометрических данных, которую мы будем накапливать для проверки информации иностранца или человека, который выдает себя за него", - подчеркнул он.

Напомним, 1 сентября 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым в Украине вводится система фиксации биометрических данных лиц на границе. В указе говорится, что правительство должно обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации.