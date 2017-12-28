У россиян не не получился фейк: Медведчук подтвердил, что 29 человек отказались возвращаться в ОРДЛО

Вчерашний обмен пленными российские пропагандистские каналы пытались использовать для создания очередного фейка, на этот раз о том, что Украина не выпустила часть приготовленных к обмену, но не получилось.





О том, что это не так, и пленные, находившиеся в украинских СИЗО, не захотели возвращаться на оккупированные территории, подтвердил Виктор Медведчук - главное связующее звено между Путиным и Украиной. Он сказал, что таких насчитывается 29 человек. 25 из них привозили на КПВВ "Майорск" для обмена, но они там сказали, что возвращаться не хотят.





"Дело в том, что из 29 человек, которые отказались, 25 сегодня были доставлены в пункт обмена на линию соприкосновения. Они подтвердили, что отказались. И только четыре человека не были представлены Донецку и Луганску. Но это люди, которые находятся на свободе. И с ними есть связь по телефону. И с ними, и с их родственниками, и с адвокатами", – рассказал Медведчук в интервью каналу "Россия 24", передает Гордон.





"Я полностью удовлетворен обменом. Все сделано так, как обещали. Формула "306 на 74" полностью соблюдена... Что изменилось. По факту это 234 человека, которых передала украинская сторона Донецку и Луганску. Луганску были переданы 73 человека. И 161 – Донецку", – рассказал Седведчук.

Медведчук пояснил, что различие в цифрах связано с тем, что 40 человек, возвращения которых требовали боевики, были освобождены в Украине в связи с отбытием наказания.





А вот почему Украине не вернули одного пленного, пока неясно. В ОРДЛО утверждают, что он, как и их "невозвращенцы", отказался от обмена. Но этим веры мало, им солгать - нечего делать.