В Харькове встречали освобожденных из плена украинцев

Первыми приземлились три вертолёта. На взлётно-посадочной полосе — военнослужащие 92-й бригады, военный комиссар Харьковской области, первые лица области, силовики, нардеп Ирина Луценко.
Вечером в среду, 27 декабря, в Харькове приземлились три первых вертолета с украинскими гражданами, освобожденными из плена террористических группировок ОРДЛО.
Вместе с ними в Харьков также прилетел министр обороны Степан Полторак.
На взлетно-посадочной полосе освобожденных из плена украинцев, большинство из которых являются военнослужащими Вооруженных сил Украины, встречают бойцы 92-й бригады, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, а также представители областной власти.
Gо прибытии в Харьков освобожденные из плена украинцы самолетами отправятся в Киев, где встретятся с родными, а также пройдут медицинское обследование. Прямо сейчас прибытия самолёта ждут в Борисполе. Мама военнопленного Олейника после звонка сына потеряла сознание.
Как сообщалось, 27 декабря, на КПВВ "Майорское" в районе Горловки Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами.
В результате обмена из плена группировок ОРДЛО были освобождены 73 украинца в обмен на 233 боевика, осужденных и помилованных в Украине.
Изначально планировалось проведения обмена в формате "74 на 306", но 43 боевика, отбывших наказание в украинских тюрьмах, проигнорировали возможность отправки на оккупированную территорию. Еще 37 человек отказались участвовать в обмене.
Кроме того, по словам боевиков "ДНР", один украинский заложник предпочел остаться в ОРДО.
По данным СБУ, на территории ОРДЛО террористы удерживают еще 103 заложника, десятки человек – незаконно удерживаются на территории России. Еще 402 украинских военнослужащих считаются пропавшими без вести.
Источник: Медиапорт (фото), ZN