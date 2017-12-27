В Харькове встречали освобожденных из плена украинцев

Первыми приземлились три вертолёта. На взлётно-посадочной полосе — военнослужащие 92-й бригады, военный комиссар Харьковской области, первые лица области, силовики, нардеп Ирина Луценко.

Вместе с бойцами прибыл министр обороны Степан Полторак





Постепенно прибывают остальные вертолёты. Военнослужащие и журналисты выстраиваются на взлётно-посадочной полосе





Из одного вертолёта начали выходить люди с сумками. Рядом с ними — президент Украины Пётр Порошенко и представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко.





Вечером в среду, 27 декабря, в Харькове приземлились три первых вертолета с украинскими гражданами, освобожденными из плена террористических группировок ОРДЛО.

Вместе с ними в Харьков также прилетел министр обороны Степан Полторак.

На взлетно-посадочной полосе освобожденных из плена украинцев, большинство из которых являются военнослужащими Вооруженных сил Украины, встречают бойцы 92-й бригады, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, а также представители областной власти.

Gо прибытии в Харьков освобожденные из плена украинцы самолетами отправятся в Киев, где встретятся с родными, а также пройдут медицинское обследование. Прямо сейчас прибытия самолёта ждут в Борисполе. Мама военнопленного Олейника после звонка сына потеряла сознание.





Как сообщалось, 27 декабря, на КПВВ "Майорское" в районе Горловки Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами.

В результате обмена из плена группировок ОРДЛО были освобождены 73 украинца в обмен на 233 боевика, осужденных и помилованных в Украине.

Изначально планировалось проведения обмена в формате "74 на 306", но 43 боевика, отбывших наказание в украинских тюрьмах, проигнорировали возможность отправки на оккупированную территорию. Еще 37 человек отказались участвовать в обмене.

Кроме того, по словам боевиков "ДНР", один украинский заложник предпочел остаться в ОРДО.

По данным СБУ, на территории ОРДЛО террористы удерживают еще 103 заложника, десятки человек – незаконно удерживаются на территории России. Еще 402 украинских военнослужащих считаются пропавшими без вести.





Источник: Медиапорт (фото), ZN