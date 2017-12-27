Курс валют

» » » В Харькове открыли уголовное дело на автошколу, которая учила Елену Зайцеву водить Лексус

Новости

Все новости
Авто / Происшествия
Сегодня, 19:37
218
Версия для печати

В Харькове открыли уголовное дело на автошколу, которая учила Елену Зайцеву водить Лексус

В Харькове полиция всё же открыла уголовное дело на автошколу, где училась виновница ДТП с шестью смертельными исходами, Елена Зайцева.


Сотрудников автошколы подозревают в служебной халатности. Дело открыто по ходатайству адвоката "одной из сторон", как выразился на пресс-конференции заместитель гнлавы Национальной полиции в Харьковской области Сергей Чиж, сообщает  ZN со ссылкой на местное издание "Город Х".


Комментирующие сообщение пользователи порекомендовали полиции не останавливаться и возбудить также уголовное дело против типографии, напечатавшей водительское удостоверение, которое выдали Елене Зайцевой, против структурі, которая выдала лицензию автошколе, против отчима, который подарил девушке Лексус, и против матери, которая её родила.


Как известно, вечером 18 октября в центре Харькова произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы, в том числе беременная женщина. На проезжей части столкнулись автомобили Lexus RX 350, который мчался с большой скоростью, и Volkswagen Touareg, в результате чего Lexus вылетел с проезжей части и наехал на группу пешеходов.

Водитель Lexus Елена Зайцева ранее уже нарушала правила дорожного движения.

20 октября Киевский райсуд Харькова избрал Елене Зайцевой мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - до 16 декабря, без возможности внесения залога.

6 ноября правоохранители сообщили о подозрении водителю внедорожника Volkswagen Touareg Геннадию Дронову, который является вторым участником ДТП в Харькове.

8 ноября Киевский райсуд Харькова арестовал Дронова сроком на два месяца без права внесения залога.

Во время заседания 13 декабря Елена Зайцева признала свою вину и заявила, что готова понести ответственность.


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Что мешает Украине развиваться и процветать?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
В киевской многоэтажке произошел взрыв - идет эвакуация
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт