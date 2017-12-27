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Сегодня, 18:58
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Ученый-религиевед Игорь Козловский освобождён из плена ОРДЛО

Журналисты ресурса «Новости Донбасса», которые вели прямую трансляцию процесса обмена пленными, написали, что среди пленных, которых сегодня передали украинской стороне, был и учёный-религиевед Игорь Козловский, о котором говорили даже в трибуны ООН, - он находился по надуманному обвинению в застенках с января 2016 года.

Как сообщила представитель президента в Верховной Раде Украины Ирина Луценко, на свободу из плена боевиков вышли 74 узника.

Из подвалов так называемой "ДНР" удалось вызволить 68 человек, еще 16 – из застенков "ЛНР".

В свою очередь боевикам украинская сторона передала 238 человек: 165 так называемой "ДНР" и 73 – "ЛНР".

Как ни удивительно, но 15 человек из тех, кто должен был отправиться на оккупированные территории. отказались сделать это.

Об этом написал ы Фейсбуке координатор группы «СтопТеррор» Семен Кабакаев, добавивший час назад:

"74 наших ребят уже дома. Те испытания которые им пришлось пережить, нельзя пожелать даже врагу.
Сегодня по праву волшебная ночь для родственников. Надеюсь, что все оставшиеся в плену ребята вернутся домой".


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