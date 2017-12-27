В погоне за популярностью: Лолита станцевала странный танец в аэропорту

Чего не сделаешь в погоне за тем, чтобы о тебе вспомнили и поговорили! Лучше всех это знает эпатажная певица Лолита, которая "прославилась" своими нарядами, не всегда адекватным поведением и мнимой непосредственностью, которая в уже не юном возрасте выглядит, по меньшей мере, не слишком достойно.





Но Лолита знает: пока о тебе говорят - неважно что! - ты в шоу-бизнесе, ты не забыт. И поэтому время от времени будоражит общественность своими странноватыми выходками. Иногда они забавляют. иногда веселят, но чаще всего вызывают чувство недоумения и неловкости. Как вот этот танец в аэропорту - он кажется ни весёлым, ни зажигательным. Странным. Но главное-то достигнуто...





Впрочем, подписчики Лолиты в Инстаграм считают, что она позитивная и раскрепощённая. Как говорится, на вкус, на цвет...



