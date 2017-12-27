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Сегодня, 13:50
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Пленных украинцев в ОРДЛО готовят к обмену (видео)

16 пленных украинцев сейчас переправляются из оккупированного Луганская, еще 58 пленных освободили в "ДНР". Обмен по формуле "306 на 74" пройдет в районе населенного пункта Горловка Донецкой области, а точнее - на контрольном пункте пропуска "Майорск". Ранее место обмена из соображений безопасности не разглашалось.

Обмен пленными происходит как раз во время, когда пишется эта информация. Сайт Politeka разместил видео того, как украинских пленных выводят из СИЗО.

Представитель боевиков Ольга Кобцева подтвердила: содержавшиеся на территории самопровозглашенной "ЛНР" украинцы уже отправились к месту проведения обмена пленными.

"Сейчас мы отправляемся на место обмена, где будем передавать удерживаемых лиц, содержавшихся на территории ЛНР", - сказала Кобцева после того, как украинцев вывезли из Луганского СИЗО для процедуры обмена.

На опубликованном видео видно, что украинских военных с личными вещами выводят за пределы луганской колонии. Их выстроили перед центральным входом в колонию.

Антиукраинские ресурсы и защитники боевиков (Шарий, Монтян) возмутились тем, что некоторых из террористов, кого должна была освободить украинская сторона, пока не отпустили. Но то, что украинских пленных отпускают только 74, а боевиков до 306, это их не возмутило.


Вечером в аэропорту "Борисполь" неравнодушные люди и официальные лица встретят освобожденных из плена.

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