После того, как его осудил весь мир, Луценко признал свою ошибку

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко был вынужден признать свою ошибку: в эфире украинского телевидения, в интервью, которое он дал нескольким телеканалам, он признал, что публичное сведение счётов с НАБУ было ошибочным.





Такое заявление Луценко сделал после того, как на него со всех сторон посыпались удивлённые, возмущённые и откровенно осуждающие комментарии из ЕС и США. А проекты изменений в "неадекватные", по его мнению, законы, которые он направил в Верховную Раду, всё равно хочет, чтобы рассматривались, иначе он будет продолжать требовать исполенния этих самых законов. К примеру, "набор нелегальных агентов на открытых конкурсах. Но это закон, и если он неправильный, то его меняют, а не нарушают", отметил Луценко. "Неадекватность" законов следует раньше отмечать и Генпрокуратуре, не вынося межведомственные разборки в публичную плоскость международного масштаба.





Как известно, в конце ноября Генпрокуратура сорвала спецоперацию НАБУ, считая, что методы НАБУ (внедрение агента и провоцирование взятки) - недопустимые. Также были рассекречены агенты, работавшие под прикрытием и высказаны слова о незаконном сотрудничестве с ФБР.





Глава НАБУ опроверг слова Генпрокурора, с возмущённым заявлением выступило и ФБР. После публичного скандала Юрий Луценко вынужден был дать интервью. Что касается "провоцируемой" чиновницы Миграционной службы, в ходе расследования ситуации появились различные детали в её декларации, которые могут заинтересовать не только НАБУ. После скандала она ушла в отпуск.





Источник: Украинская правда



