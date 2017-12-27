Курс валют

» » После того, как его осудил весь мир, Луценко признал свою ошибку

Новости

Все новости
Главные новости / Власть и право
Сегодня, 11:13
115
Версия для печати

После того, как его осудил весь мир, Луценко признал свою ошибку

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко был вынужден признать свою ошибку: в эфире украинского телевидения, в интервью, которое он дал нескольким телеканалам, он признал, что публичное сведение счётов с НАБУ было ошибочным.


Такое заявление Луценко сделал после того, как на него со всех сторон посыпались удивлённые, возмущённые и откровенно осуждающие комментарии из ЕС и США. А проекты изменений в "неадекватные", по его мнению, законы, которые он направил в Верховную Раду, всё равно хочет, чтобы рассматривались, иначе он будет продолжать требовать исполенния этих самых законов. К примеру, "набор нелегальных агентов на открытых конкурсах. Но это закон, и если он неправильный, то его меняют, а не нарушают", отметил Луценко. "Неадекватность" законов следует раньше отмечать и Генпрокуратуре, не вынося межведомственные разборки в публичную плоскость международного масштаба.


Как известно, в конце ноября Генпрокуратура сорвала спецоперацию НАБУ, считая, что методы НАБУ (внедрение агента и провоцирование взятки) - недопустимые. Также были рассекречены агенты, работавшие под прикрытием и высказаны слова о незаконном сотрудничестве с ФБР.


Глава НАБУ опроверг слова Генпрокурора, с возмущённым заявлением выступило и ФБР. После публичного скандала Юрий Луценко вынужден был дать интервью. Что касается "провоцируемой" чиновницы Миграционной службы, в ходе расследования ситуации появились различные детали в её декларации, которые могут заинтересовать не только НАБУ. После скандала она ушла в отпуск.


Источник: Украинская правда


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Должна ли Украина помогать оккупированным территориям?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
В киевской многоэтажке произошел взрыв - идет эвакуация
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт