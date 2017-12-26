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Вчера, 22:10
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В центре Киева прямо на Крещатике украли 33 шубы

В самом центре Киева, в одном из магазинов верхней одежды, грабители, разбив витрину,  вынесли 33 дорогих шубы. Как установила полиция, стоимость одной шубы равна 90 тысячам гривень.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Злоумышленники были нацелены именно на меховые изделия высшего качества: ни дублёнки, ни куртки им не понадобились. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что преступление было совершено в 7 часов 20 минут утра, когда на улице ещё темно. Дерзкое ограбление было совершено практически прилюдно.

Полиция возбудила уголовное дело по факту ограбления магазина.

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