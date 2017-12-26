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Алина Гросу сделала для себя открытие: кино изобрели французы

Пророссийская певица Алина Гросу, снявшись в свадебном наряде в обнимку с французским актером Сами Насери, исполнившим одну из главных ролей в фильме "Такси", внезапно решила осчастливить публику в Инстаграм ещё и "просветительским" постом о том, кто изобрёл кинематограф. Похоже, она думает, что до неё это никому не было известно.

Копирайтер из Гросу никакой: её пост, который она беззастенчиво объявила своим, состоит из сведений из из Википедии, сайта Университетская библиотека и аннотации к фильму "Политый поливальщик" на Кинопоиске. И всё это вместе - Алина Гросу, претендующая на глубокомыслие. Об грамматических ошибках и вообще умолчим.





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