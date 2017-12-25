В Запорожье неожиданно поставили рекорд с автомобильной "ёлкой"

Необыкновенный рекорд установили автомобилисты Запорожья: из множества автомобилей составили "новогоднюю ёлку". Автомобилей было 270!





В Запорожье прошла акция автомобилистов «Ялинка Єднання». Об этом сообщают участники и СМИ. Фото с дивной елкой в Фейсбуке опубликовал Борис Аракчеев — главред телеканала ТВ-5.





«Ну, и по горячим следам…Вот, как выглядит запорожская Ялинка Єднання! Кстати, мы не только установили рекорд Украины, но и, неожиданно для самих себя, перебили рекорд России. Маленькая, но победа. Потому что сила — в единстве!

Хочу сказать спасибо всем, кто помогал в этом нелегком деле! Во-первых, наша невероятная крутейшая команда Телеканал TV5! Во-вторых, наши новые друзья — автомобильное сообщество SmotraZp! В-третьих, автомобилисты и жители лучшего города Украины, самого креативного и патриотичного! Запорожье — спасибо!», — написал он на своей странице в Фейсбуке.





Источник: Verge