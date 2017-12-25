Антон Мухарский закрывает свой музыкальный проект "Орест Лютый"

Орест Лютый, которому симпатизируют тысячи поклонников, пока исчезает со сцены - телеведущий, шоумен, писатель Антон Мухарский закрывает свой музыкальный проект.





Музыкант записывает последний альбом в образе эпатажного Ореста Лютого. Об этом Антон Мухарский рассказал в интервью "Укринформу".



По его словам, "Орест Лютый" уже отзвучал и "вошел в резонанс с эпохой", поэтому проект в дальнейшем следует прекратить.



"Я в свое время говорил на концерте, что мы песнями навлекли революцию и войну, пришло время навлечь счастье, благополучие и взаимопонимание", - заявил Мухарский.





Сейчас музыкант записывает последний альбом, который получил название "Розовые усы". В нем, по словам Мухарского, будут песни о любви и отношениях между женщинами и мужчинами. Всего в альбом войдут 15 композиций.



"Это - романтические баллады. Моя жена пошла на курсы монтажа, и смонтировала клип на песню" Я не всегда благоухая ", - добавил музыкант.





"Орест Лютый" - музыкальный проект Антона Мухарского. Сразу после запуска в 2014 он получил бешеную популярность у украинцев. В рамках проекта музыкант выпустил 4 альбома: "Кроткая украинизация", "Суровая украинизация", "Русских в Донбассе нет", "Злые пиндосы". Сейчас готовится к выходу пятый - "Розовые усы". Почти каждая песня Мухарского, записанная в образе Ореста Лютого за несколько дней набирала более миллиона просмотров и распространения в соцсетях.

Источник: NewWest media