Герой фильма "Один дома" радикальным образом изменился

Поклонники фильма "Один дома" и его главого героя Маколея Калкина могут біть спокойні: у актёра начала налаживаться жизнь, что неплохо сказалось на его внешности.





Звезда фильмов «Один дома» и «Богатенький Ричи» Маколей Калкин приятно удивил своих поклонников по всему миру. Артист наконец-то взялся за свое здоровье и теперь выглядит значительно лучше.



Многие годы Маколей Калкин пугал своих фанатом жутким внешним видом и болезненной худобой. Из-за его пристрастия к алкогольным напиткам и запрещенным препаратам в своем время его бросила любимая девушка актриса Мила Кунис. Поклонники были приятно поражены, когда увидели последние снимки папарацци.





На фото вино, что Калкин набрал здоровый вес и больше не выглядит изнеможенным. Многие даже увидели во взрослом мужчине того очаровательного ребенка, каким Маколей был на съемках «Один дома».





Источник: SunDaynews