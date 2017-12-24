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Вчера, 20:32
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Герой фильма "Один дома" радикальным образом изменился

Поклонники фильма "Один дома" и его главого героя Маколея Калкина могут біть спокойні: у актёра начала налаживаться жизнь, что неплохо сказалось на его внешности.


Звезда фильмов «Один дома» и «Богатенький Ричи» Маколей Калкин приятно удивил своих поклонников по всему миру. Артист наконец-то взялся за свое здоровье и теперь выглядит значительно лучше.

Многие годы Маколей Калкин пугал своих фанатом жутким внешним видом и болезненной худобой. Из-за его пристрастия к алкогольным напиткам и запрещенным препаратам в своем время его бросила любимая девушка актриса Мила Кунис. Поклонники были приятно поражены, когда увидели последние снимки папарацци.

«На человека стал похож»: Маколей Калкин поразил изменениями во внешности (ФОТО)



На фото вино, что Калкин набрал здоровый вес и больше не выглядит изнеможенным. Многие даже увидели во взрослом мужчине того очаровательного ребенка, каким Маколей был на съемках «Один дома».


Источник: SunDaynews

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