Бурная радость российских СМИ по поводу задержания Яценюка оказалась преждевременной

Пару дней назад российские СМИ захлебывались в сообщениях о том, что в Женеве задержан Арсений Яценюк якобы по требованию России, которая придумала тему об участии Яценюка в боевых действиях в Чечне в 90-х годах.



Вчера Национальная полиция Украины сообщила на своем сайте:



"О ситуации с проверкой документов при прохождении паспортного контроля в аэропорту одной из стран Европы бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком якобы по запросу Российской Федерации, украинское бюро Интерпола напоминает.



При рассмотрении последнего обращения Российской Федерации об объявлении Арсения Яценюка в розыск по линии Интерпола за якобы совершенные им в Чечне преступления Генеральный секретариат Интерпола в Лионе в течение короткого времени разобрался в этой ситуации, признал это обращение РФ - необоснованным и отменил розыскной циркуляр россиян.



Поэтому никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола - не существует.



Международная организация уголовной полиции - Интерпол определилась по этому вопросу, приняв решение о необоснованности обращения Российской Федерации по поводу розыска А. Яценюка.



Также Украинское бюро Интерпола получило от Национального бюро Интерпола в Швейцарии и штаб-квартиры организации в Лионе подтверждение, что господин Яценюк не был задержан. Он проходил стандартную проверку во время паспортного контроля, которая длилась не более 10 минут. После завершения необходимых процедур он вместе с дочерью беспрепятственно продолжил свой маршрут.