Кто остановит действия неправедных судов в Украине - дело "титушковода Крысина"

Мы сообщали о результатах так называемого "суда" над соучастником убийства журналиста Вячеслава Веремия - одному из организаторов "титушек" во времена Майдана Юрия Крысина "приговорили" аж к условному сроку! Кто такой Крысин - об этом сообщил волонтёр Роман Синицын. А вот ещё немного подробностей от Юрия Бутусова, главного редактора сайта "Цензор.НЕТ"

"О деле Крысина должен узнать каждый: украинские суды спасают от тюрьмы бандита, убившего на Майдане журналиста Вячеслава Веремия.

Бандит Юрий Крысин заслуживает пожизненного заключения за убийство на Майдане журналиста, Героя Украины Вячеслава Веремия - но вчера преступник по обвинению в обвинению в хулиганстве после трех лет рассмотрения дела был освобожден в зале суда! В это просто трудно поверить! Беспрецедентное беззаконное судебное решение, которое даже в наше циничное время вызывает шок. Дело Крысина вскрывает тотальный саботаж в украинских судах расследования убийств на Майдане - судьи принимают незаконные решения открыто, демонстративно и абсолютно безнаказанно. О том, что готовится освобождение Крысина в прокуратуре подозревали давно - и в августе 2017-го на "Цензоре" вышло великолепное интервью Ирины Ромалийской с прокурором Алексеем Донским.

Но теперь по порядку.

Что произошло - расследование убийства Вячеслава Веремия

22 декабря судья Шевченковского районного суда Олег Линник приговорил Юрия Крысина, одного из соучастников убийства погибшего на Майдане журналиста Вячеслава Веремия, к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года - то есть убийца журналиста, Героя Украины, в тюрьму не идет, он отправился из суда домой, к семье. Прокуратура требовала 6 лет лишения свободы без всяких отсрочек.

Следствие благодаря фото и видеоматериалам установило, что Крысин - один из организаторов сети наемных бандитов-"титушек", криминальные клички "Шкаф", "Крыса". Согласно материалов дела, в феврале 2014-го Крысин был нанят одним из главарей мафии Арменом Саркисяном и сформировал отряд бандитов, предназначенный для нападения на протестующих во время штурма Майдана правоохранительными органами.

В 23.58 18 февраля 14-го года бандиты Крысина на углу улицы Большая Житомирская и Михайловской площади бросили свето-шумовую гранату и остановили машину, в которой ехал Веремий - за то, что журналист выполнял свои служебные обязанности, и снимал бандитов на видео. Веремий выскочил из машины, его начали бить палками. Веремий попытался спастись и бросился бежать. В 23.59 бандит Джалал Алиев выстрелил в Веремия из пистолета. Журналист упал. Бандиты подбежали к человеку и начали добивать палками на земле, и не оказали медицинской помощи, никак не помогли. Бил палкой и сам Юрий Крысин. Он это подтвердил на суде. А Веремий истек кровью.

Дело было передано в суд летом 2014-го года. и тянется там с тех самых пор. И здесь начались странности, которые показывают, что следователь по сути помогал Крысину уйти от ответственности. Против Крысина было выдвинуто необъяснимо мягкое подозрение - "хулиганство". Статья 296, часть 4, где наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.

А для обеспечения безопасности Крысина на период следствия ему даже одно время выделяли государственную охрану.

Затем дело передали в новый отдел спецрасследований преступлений на Майдане Сергея Горбатюка. Ведущий дело прокурор Алексей Донской объясняет, что предварительное следствие было проведено так, что никаких других обвинений Крысину инкриминировать не могли.

Крысин свою вину признал, признал, что напал и бил журналиста палкой, что в результате этого нападения человек погиб.

Эй, а какое здесь блин, хулиганство, правоохранители, вы ослепли?

Здесь не хулиганство.

За что надо судить Крысина?

Налицо факты - Крысин был организатором и соучастником убийства, поскольку его действия привели к гибели журналиста, его удары заставили Веремия бежать, поэтому в него выстрелил другой бандит. Затем Веремия можно было спасти, но бандиты с Крысиным вместе продолжили избиения раненого на земле, беспомощного человека, не оказали ему помощь и не позволили оказать другим. Бандиты действовали сообща, несут общую ответственность.

Здесь целый букет преступлений.

115 статья уголовного кодекса - убийство. Причем вполне подходит часть 2 115 статьи - умышленное убийство. Учитывая тяжесть преступления и отягчающие обстоятельства, суд имеет право дать преступнику по этой статьей пожизненное заключение.

Также в действиях статья 255 - участие в преступной организации.

Статья 257 - бандитизм.

Отягченные статьей 171 - препятствование законной профессиональной деятельности журналиста.

Беззубость государственного обвинения, признаться, также удивляет. Ну какое тут нафиг хулиганство?! А?

Но наиболее цинично решение судьи Линника, и Высшего совета правосудия.

В чем вина Шевченковского суда?

Линник стал судьей Шевченковского суда в 2011-м году - его сюда специально перевели из Марьинки Донецкой области. То есть это судья, обязанный режиму Януковича карьерой.

Линник слушал дело Крысина очень долго, и очень медленно. Хотя дело очень простое.

Прокуратура подала жалобу на его действия в Высший совет правосудия. Но ВСП за 8 месяцев на жалобу не отреагировало.

Линник запретил доступ прессы на процесс - специально, чтобы избежать резонанса.

Вынося решение, Линник полностью проигнорировал массу отягчающих участь Крысина обстоятельств, которые требовали применения максимальных санкций.

А именно:

1. Крысин признал свои связи в криминальных кругах - Армен Саркисян, он же "Армен Горловский", был правой рукой босса мафии, известного бандита и друга экс-президента Януковича Юрия Иванющенко, известного как "Юра Енакиевский". Бандиты, напавшие на Веремия базировались в офисе Иванющенко в переулке Рыльского.

2. Крысин ранее уже обвинялся в убийстве и был судим. В 2010-м году против него возбудили дело по статье 115 часть 2 - "умышленное убийство", но затем следователь переквалифицировал дело на "убийство по неосторожности" и Крысин... получил условный срок! То есть преступник уже один раз провернул трюк, благополучно избежав наказания за убийства. Именно эта безнаказанность подтолкнула его к совершению нового преступления.

3. Бандит был участником организованной преступной группы, которая подчинялась окружению узурпатора, экс-президента Виктора Януковича, совершившего попытку государственного переворота и захват власти. Крысин участвовал в скоординированной незаконной операции по вооруженному нападению на участников акции протеста на Майдане.

4. Находясь под следствием по убийству Веремия, Крысин находится на свободе и продолжает бандитскую деятельность - в 2016-м году против Крысина возбуждены два уголовных дела!. В марте 2016-го года Крысин был задержан в ходе расследования вымогательства, и осужден, как заявил прокурор Донской: "в его автомобиле обнаружили боевую гранату. Осужден условно, с испытательным сроком, он заключил соглашение с прокурором о признании вины, которое и утвердил суд в приговоре. Приговор был в марте 2016 года. Между тем, как его осудили за ношение гранаты, и нападением на заправку прошло 1,5 месяца. Т.е. человек, когда нападал на заправку, находился и на испытательном сроке, и на личном обязательстве (в деле о нападении на Веремия)".

И вот находясь на личном обязательстве совершил второе преступление: "В ночь с 5 на 6 мая 2016 года группа лиц, которую, по данным следствия, организовал Крысин, совершила нападение на заправку "Народная", находящуюся возле аэропорта "Киев-Жуляны". Несколько человек были ими избиты, а в одного потерпевшего - стреляли из травматического оружия. Стреляли с близкого расстояния, поэтому причинено огнестрельное ранение, там зашла пуля в бедро". Обвинительный акт против Крысина по данному делу передан в суд в марте 2017-го года - и судьи в данном случае также умышленно затягивают дело. Таким образом бандит представляет собой значительную угрозу обществу. Все это потому, что чувствует полную безнаказанность. Здесь его защитила судья Апелляционного суда Елена Курова.

5. Бандит вооружен нелегальным огнестрельным оружием, в частности - снайперской винтовкой. Как рассказывает прокурор Донской: "Двум лицам, которые охраняли его, Крысин дал указание выехать в район Борисполя, выкопать ранее припрятанное там оружие и привезти ему. Как я уже говорил, там были снайперская винтовка с оптическим прицелом и глушителем, боевой пистолет и часть боеприпасов.

- Привезли?

- Да. Причем один из них дал об этом показания непосредственно в судебном заседании, в котором председательствовал судья Линнык.

- Т.е. у него есть сейчас это все оружие?

- Мы не знаем, есть ли оно у него сейчас, мы не нашли. Он неофициально утверждал, что уничтожил это оружие. Очень сложно проверить, так это или нет, а главное, где и с какой целью оно использовалось".

Но все эти отягчающие обстоятельства не остановили негодяя судью Олега Линника, который освободил в зале бандита Крысина от заслуженной тюрьмы.

Крысиная "крыша" - кто защищает убийцу в действующей власти?

Линник, Курова, Крысин - могут быть соучастниками одной преступной группировки во власти, связанной с более высокопоставленными покровителями. Представьте себе, что такой букет преступлений был бы у какого-нибудь участника акции протеста под дачей какого-нибудь высокопоставленного госдеятеля? А Крысин на протесты не ходит - его нанимают для разгона, для убийства, для рейдерства. У него есть и связи и деньги, чтобы "решать вопросы.

Очевидно, что у Крысина очень высокопоставленные заказчики в действующей власти. За бандита хлопочут и выносят не правовые решения не один Линник. В августе 2016-го по ходатайству прокуратуры Крысин был взят под стражу. Однако в декабре 2016-го судья апелляционного суда Елена Курова освободила Крысина и на период следствия поместила бандита под круглосуточный домашний арест. Курова как и Линник попала в Киев из Донецкой области. Она была судьей Макеевского районного суда, и перевелась в Соломенский суд Киева в декабре 2014-го. Курова известна заказными решениями - так, именно она освободила от обязательств Елену Лукаш. За эти "заслуги" ее кто-то направил на повышение - и она попала в апелляционный суд Киева.

Крысин выполнял грязную рейдерскую работу и после Майдана, он профессиональный бандит и "титушковод".

И сейчас пока мы возмущаемся, наверняка планирует новый бандитский налет - а может и уже спланировал, и сейчас снова кого-то привычно пытает, грабит, убивает. Неуязвимый для государства.

Что делать?

Учитывая все обстоятельства и особый резонанс дела, в данном процессе хотелось бы видеть такие решения:

1. Отмена в апелляционном суде приговора Линника, и направление на повторные слушаний.

2. Передача дела от Линника к другому судье и если это возможно - к суду присяжных.

3. Крысин должен содержаться под стражей на период следствия.

4. Высший совет правосудия должен в кратчайшие сроки сделать заключение по судьям Линнику и Куровой - продажных коррумпированных судей надо гнать со службы.

5. Прокуратура должна выдвинуть адекватное обвинение, с учетом всех известных обстоятельств, назначить дополнительные экспертизы.

6. Журналистам, каждой редакции, необходимо провести акцию солидарности с нашим погибшим коллегой, и должным образом каждое СМИ должно осветить данное дело и все публичные мероприятия.

7. Президент, премьер-министр, народные депутаты, должны озвучить свою позицию по данному делу, мне кажется этот беспредел должен вызвать реакцию. Считаю, что президент страны, генеральный прокурор, парламент должны взять это дело на личный контроль. Верховная рада должна вызвать представителя прокуратуры и Высшего совета правосудия с отчетом по делу. Если такой реакции не последует - то придется проводить публичные акции, чтобы привлечь внимание соответствующих ведомств.

8. Под апелляционным судом, где будет рассматриваться протест прокуратуры, необходимо провести акцию в поддержку протеста, заключения под стражу Крысина, и завершения дела по закону.

Дело Крысина - настоящий вызов не только для власти, но и гражданского общества и для журналистов.

На мой взгляд, мы должны сделать все возможное, чтобы защитить справедливость. Государство очевидно не справляется. Скоро годовщина Майдана - с какими глазами мы будем вспоминать погибших? Только когда Крысин окажется в тюрьме на всю жизнь, мы узнаем, кто его "крышует", и кому теперь служат 3,5 тысячи его бандитов!"





Юрий Бутусов.