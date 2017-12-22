Кумир украинских женщин Олег Винник перестал быть похожим на "звезду"

Любимец женской части украинской публики Олег Винник неожиданно потерял привычный облик: из романтичного длинноволосого"трубадура" он превратился в брутального мачо. Изменился даже цвет волос.





На официальной страничке программы "Светская жизнь", неизменной ведущей которой является Катя Осадчая, появились яркие фото из Берлина, где перед публикой появился Олег Винник в новом образе.



Катя Осадчая здорово провела время с любимчиком украинских женщин в Берлине и взяла у него интервью. Их совместные фото в аккаунте "Светской жизни" подписали так: "Різдвяні пригоди Каті Осадчої та Олега Винника в Берліні! Скоро в ефірі! Не пропустіть!".



Судя по комментариям, Олега Винника без его белокурой прически никто не узнает. Мало того, что он перестал краситься, так еще и зачесал волосы назад, возможно, в хвостик или вообще подстригся.



В общем женщины, мечтающие о знакомстве с Олегом Винником, даже немного расстроились оттого, что он изменил свой стиль и перестал быть похожим на "звезду".





Источник: Hronika.info