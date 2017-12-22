Кто крышует убийцу? Суд отпустил соучастника убийства журналиста Веремия

Участнику убийства журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия Юрия Крысина практически преподнесли свободу на блюдечке с голубой каёмочкой. Да ещё и показали, как надо защищать "титушек" на уровне уполномоченного по правам человека и судебной власти.





Шевченковский районный суд Киева объявил приговор по делу о нападении на журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия во время событий Евромайдана. Суд признал виновным обвиняемого по этому делу Юрия Крысина. Но судья Олег Линник назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Это означает, что, если в течение двух лет Крысин не совершит уголовных преступлений, он будет освобожден от отбывания наказания в местах лишения свободы.



А вот что рассказал, более подробно, в Фейсбуке волонтёр Роман Синицын.

"Шкаф, Шрек, Крыса.

Персонаж, известный в криминальных кругах Киева нулевых. И не только Киева.

Рейдерства, отжим, рэкет.

Невероятное количество раз светился во время захватов различных объектов донецкими и не только, в Киеве. И не только в Киеве.

Избиение, угрозы, оружие.

Всегда выходил сухим из воды почему-то.

Говорят, что Крысин - силовое крыло с орбиты преступной группировки Юры Енакиевского.

Во время событий Майдана Крысин со своими людьми неоднократно светились во время столкновений с протестующими.

Действовали в связке с ментами.

В январе 2014 Крысин давал своих титуханов "в аренду", пока сам отдыхал на Мальдивах, титуханы активно участвовали в похищениях и пытках майдановцев.

Часть фамилий известна.

В феврале 2014 Крысин в составе группы лиц, преимущественно спортсменов и ранее судимых, на Большой Житомирской возле Киевского главка МВД остановил такси с журналистом "Вестей" Веремием.

Остановил взрывпакетом.

Веремий был ранен из огнестрельного оружия, Крысин с подельниками добивали его битами и палками. Это доказанный эпизод.

Добивали и стреляли за то, что Ыеремий снимал видео на мобильный.

Веремий умер.

Там же было ранено и убито еще несколько человек.

В марте 2014 Крысина задержали в спортзале на Печерске по этому эпизоду.

Крысин признался, что получал 20000 $ за "комплекс услуг" по Майдану.

Суд квалифицировал участие Крысина в убийстве журналиста Еремея как "хулиганство". Потому непосредственно в спину Веремию стрелял не Крысин (организатор всей этой титушни), а другой черт, который тоже под следствием.

Некоторое время Крысин сидел в СИЗО, потом суд выпустил под домашний арест, а еще позже под личное обязательство не покидать пределы Киева.

Ну, в общем, Крысин немного посидев в СИЗО... оказывается на свободе.

За Крысина вписывалась Валерия Лутковская, омбудсмен прости Господи. Она обвиняла Департамент спецрасследований ГПУ, в том что те способствуют... "незаконному ношению Крысиным электронного браслета".

Крысин на свободе возвращается к старому и начинает крышевать перевозки (маршрутки) и торговлю на Центральном вокзале Киева и еще в нескольких местах.

В своем стиле крышевать и подминать.

Маршрутчиков просто бьют, перевозчики начинают платить Крысину.

В октябре 2015 Крысин принимает участие в перестрелке на ст. метро Житомирская, там был замес с маршрутчиками тоже.

У Крысина в машине полиция находит боевую гранату РГД-5.

За этот эпизод Крысин в 2016 году получает три года. Условно.

В 2016 Крысин светится как минимум в 3-х эпизодах с оружием и рейдерством - отжимали заправки сети "Народная" по Киеву.

Светится, это имеется в виду видео и документальные свидетельства потерпевших или свидетелей.

Эпизодов было на самом деле больше в разы.

В одном из эпизодов Крысин стреляет в сотрудника АЗС и ранит его. Полгода за это сидит в СИЗО, но ровно год назад Апелляционный суд Киева отправляет его под домашний арест.

Крысин снова берется за свое. Крышует перевозчиков и торговлю.

И все у него чудесно, правда иногда приходится ходить на суды и к следакам.

Говорят, Крысин большой друг клоуна, который так хочет быть похожим на Кадырова, Алексея Савченко - главы Николаевской ОГА.

И других влиятельных друзей у него хватает в Киеве и регионах.

Это вполне объясняет почему Крысин не сидит пятнашку или пожизненное и прекрасно себя чувствует и в физическом и в материальном плане.

Какое-то время, будучи под разными мерами (не в СИЗО) Крысина бесплатно охраняло ГСО (Полиция охраны). Будто бы из-за угроз Крысину со стороны неизвестных лиц.

Суд по площадным делам Крысина, где судьей является Олег Линник (из Марьинки перевелся) - проходил в закрытом режиме, якобы тоже из-за угроз.

Будучи под милицейской охраной - Крысин умудрялся совершать тяжкие преступления (избиения, отжим собственности...), которые разные следователи, судьи и.т.д упорно не замечали или переквалифицировали в разные "хулиганства" и хоронили.

Список судей, следователей, прокуроров с обстоятельствами дел - это еще на три постика.

Я это к чему столько написал.

Сегодня суд дал Крысину 4 года.

Условно.

То есть, он по-прежнему будет на свободе.

Суд решил, что действия Крысина (убийство Веремия совершенное группой лиц) подпадают под ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство) и в Крысина есть смягчающие обстоятельства: раскаяние и наличие 2 малолетних детей".





Никто не хочет вспомнить дело пограничника Колмогорова, которого судят за то, что он действовал по инструкции, находясь на боевом задании?



