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Политика / Власть
22-12-2017, 16:56
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От европейского до православного Рождества нардепы будут "работать в округах"

Депутаты Верховной Рады решили не заморачиваться государственными проблемами в сессионном зале, а сразу "отправиться в округа". Уйдя на выходные 21 декабря, они уже не вернутся под купол Рады: считается, что они работают в округах.


«Хороших всем праздников. Встретимся в новом году», - сказала вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид, закрывая последнее в этом году пленарное заседание.


25 декабря по 5 января 2018 депутаты будут работать в округах, 9-12 января - в комитетах и фракциях.

21 декабря депутаты внесли изменения в календарный план текущей сессии и отменили работу в пленарном режиме 22-26 января 2018 года: пленарные заседания будут проходить в течение 16-19 января.

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